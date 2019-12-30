В Гидрометцентре рассказали об «анеморумбометрической пиле» в Москве

И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд предложил использовать термин «анеморумбометрическая пила» в прогнозах метеорологов о порывах ветра. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам синоптика, ранее для привлечения внимания использовался термин «барическая пила».

Эксперт пояснил, что в слове «анеморумбометрическая» «анемо» означает скорость ветра, а «румбо» — направление.

Вильфанд также рассказа, что в ближайшие дни в Москве ожидается переменчивое направление ветра, его скорость достигнет 18 метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться в ближайшие шесть-семь дней.

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