В Приморье местный житель спас девушку, попавшую под колеса грузовика

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Во Владивостока местный житель спас девушку, которая поскользнулась перед грузовиком. Об этом сообщает PrimaMedia.

Как отмечается, девушка переходила дорогу на зеленый свет и упала на гололеде. В это же время в ее сторону двигался грузовик.

Водитель транспортного средства, заметив на дороге человека, попытался притормозить, однако автомобиль из-за неочищенной дороги продолжало нести на девушку.

На видео видно, как за несколько секунд до возможного столкновения с грузовиком местный житель резко хватает упавшую. Грузовик съезжает влево и притормаживает.