В Приморье местный житель спас девушку, попавшую под колеса грузовика
Во Владивостока местный житель спас девушку, которая поскользнулась перед грузовиком. Об этом сообщает PrimaMedia.
Как отмечается, девушка переходила дорогу на зеленый свет и упала на гололеде. В это же время в ее сторону двигался грузовик.
Водитель транспортного средства, заметив на дороге человека, попытался притормозить, однако автомобиль из-за неочищенной дороги продолжало нести на девушку.
На видео видно, как за несколько секунд до возможного столкновения с грузовиком местный житель резко хватает упавшую. Грузовик съезжает влево и притормаживает.