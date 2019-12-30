В Бурятии пьяный подросток напал на полицейского с ножом

В бурятском селе Петропавловка подросток в состоянии алкогольного опьянения ударил полицейского ножом в лицо. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Как отмечается, инцидент произошел 27 декабря в селе Петропавловка Джидинского района.

До происшествия подросток и еще двое его сверстников употребляли спиртное. В один момент они решили отобрать у ребенка игрушку, один из них пнул мальчика ногой.

Мать ребенка подала заявление в полицию.

Злоумышленник ранил полицейского, когда подростки уже находились в служебной машине по дороге в участок. Сотрудник МВД получил проникающее ранение носовой и ротовой полости.

Напавшего обезоружили другие полицейские.

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