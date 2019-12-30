Эстонские наицонал-консерваторы обвинили в «черном расизме» детсад в Таллине

Эстонское национал-консервативное издание Uued Uudised обвинило в «черном расизме» детский сад в Таллина за публикацию фотографии с темнокожими детьми. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

Детский сад Männi разместил на своей странице в Facebook две фотографии и видео с тремя темнокожими воспитанниками.

Некоторые родители в комментариях спросили, почему на снимке нет других детей. После возмущенных высказываний фото удалили.

В ответ на инцидент издание опубликовало статью «Будет ли «народ Калева» преклоняться перед чужими и приехавшими из далеких стран людьми?».

«В эстонских детских садах уже есть дети других рас, но прославление небелых на либеральном Западе, которое теперь достигло Эстонии, совершенно непостижимо и недопустимо. Чужих «подсвечивают», а своих стыдятся», — написали авторы публикации.

Журналисты заявили, что данный инцидент говорит о расизме против «белого» населения.