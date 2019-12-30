В астраханском кафе посетители провалились в подвал в результате обрушения пола

В одном из кафе в Астрахани несколько человек упали в подвал в результате обрушения пола. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Как отмечается, инцидент произошел в Трусовском районе Астрахани в кафе «Мечта». Во время происшествия в заведении находились 14 человек, в том числе ребенок.

Вследствие инцидента пострадали четыре человек, их госпитализировали.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции и врачи.

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