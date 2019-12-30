В Мурманске пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Мурманске сотрудники управлений СКР и ФСБ пресекли деятельность ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщается на сайте СКР по Мурманской области.

Как отмечается, члены ячейки вплоть до 2019 года продолжали в регионе проводить собрания, проповедовать экстремистскую идеологию, распространять религиозную литературу и привлекать новых людей в свое сообщество.

Правоохранители провели обыски одновременно в пяти адресах на территории Мурманска, в ходе операций были найдены документы и предметы, подтверждающие причастность определенных лиц к «Свидетелям Иеговы».

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282.2 УК России (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

В настоящее время расследование продолжается.

«Свидетелей Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.

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