Уходящий год стал самым теплым в России более чем за 100 лет

2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, которая берет свое начало в 1891 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, уходящий год стал также вторым в ряду самых теплых в мире.

Первое место занимает 2016 год.

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