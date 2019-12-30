Уходящий год стал самым теплым в России более чем за 100 лет
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2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, которая берет свое начало в 1891 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По словам синоптика, уходящий год стал также вторым в ряду самых теплых в мире.
Первое место занимает 2016 год.
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