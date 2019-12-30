Сослуживец Шамсутдинова признал вину в издевательствах над срочником
Следствие по делу о неуставных отношениях, по которому срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкалье, проходит как потерпевший, закончено и передано в суд. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на адвоката Шамсутдинова Руслана Нагиева.
По словам Нагиева, обвиняемый в дедовщине заявил об особом порядке рассмотрения дела, что, в свою очередь, предусматривает абсолютное признание вины.
Уточняется, что судебное заседание по делу назначено на январь 2020 года.
Адвокат также сообщил, что в настоящее время идет проверка информации о том, что сослуживцы Шамсутдинова забирали у него деньги и банковскую карту. Нагиев считает, что, если данная информация подтвердится, то будет заведено еще одно уголовное дело.
25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко.
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