Сослуживец Шамсутдинова признал вину в издевательствах над срочником

Следствие по делу о неуставных отношениях, по которому срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле сослуживцев в Забайкалье, проходит как потерпевший, закончено и передано в суд. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на адвоката Шамсутдинова Руслана Нагиева.

По словам Нагиева, обвиняемый в дедовщине заявил об особом порядке рассмотрения дела, что, в свою очередь, предусматривает абсолютное признание вины.

Уточняется, что судебное заседание по делу назначено на январь 2020 года.

Адвокат также сообщил, что в настоящее время идет проверка информации о том, что сослуживцы Шамсутдинова забирали у него деньги и банковскую карту. Нагиев считает, что, если данная информация подтвердится, то будет заведено еще одно уголовное дело.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас находятся в московском госпитале имени Бурденко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Не давали спать»: срочника Шамсутдинова признали потерпевшим