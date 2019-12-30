Раздетого двухлетнего ребенка нашли на улице в Подмосковье

В Павловском Посаде под балконом квартиры одного из жилых домов обнаружен двухлетний мальчик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области.

Обнаружившая ребенка полиция нашла раздетого двухлетнего мальчика, он был оперативно передан медикам.

Уточняется, что в настоящее время по данному факту полиция проводит проверку.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова пояснила РИА «Новости», что мальчик вылез через решетки окна первого этажа по недосмотру родителей. Она отметила, что сейчас ребенку ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение.