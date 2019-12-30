Под Калугой погиб сотрудник МЧС при попытке спасти рыбаков, провалившихся под лед

В Калужской области погиб сотрудник МЧС при попытке спасти упавших под лед рыбаков. Об этом сообщает Kaluganews.com со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Владимира Мазура.

Как отмечается, инцидент произошел 29 декабря на озере близ села Жерелево Куйбышевского района.

Под льдом оказались трое рыбаков.

«Четыре человека находятся на лечении – переохлаждение», — уточнил Мазура. Среди них один сотрудник МЧС.

По словам губернатора, толщина льда не была больше двух сантиметров.

Погибшего спасателя посмертно представят к награде.