В Минздраве приступили к проверке санатория в Красноярском крае, где унижали детей

Министерство здравоохранения Красноярского края приступило к проверке после того, как детском противотуберкулезном санатории «Пионерская речка» словесно унижали детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее красноярский телеканал «ТВК» разметил видео, на котором плачет ребенок, а женщина в белом халате, резко хватает его за руку и трясет. После этого другая женщина кричит, что отдаст мальчика в «дурку», где его «обколят».

Как отмечается, присутствующих на кадрах работников уволили.

В настоящее время проверка продолжается, выясняются все обстоятельства.