«Черные ящики» разбившегося в Алма-Ате самолета передали в Москву

<img src="//img.gazeta.ru/files3/340/12889340/20191227_gaf_x99_006-pic905-895x505-15275.jpg">

Черный ящик с рухнувшего под Алма-Атой в Казахстане самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air передали специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в Москву. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.

По предварительным данным, бортовые самописцы расшифруют до 10 января. Отмечается, что МАК будет работать и в период новогодних праздников.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Казахстане началось прощание с жертвами авиакатастрофы

— Названы возможные причины крушения самолета в Казахстане

— Черный ящик с упавшего в Казахстане самолета передадут для расшифровки в Москву 29 декабря