«Черные ящики» разбившегося в Алма-Ате самолета передали в Москву
Черный ящик с рухнувшего под Алма-Атой в Казахстане самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air передали специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в Москву. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.
По предварительным данным, бортовые самописцы расшифруют до 10 января. Отмечается, что МАК будет работать и в период новогодних праздников.
Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.
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