В Госдуме предложили выдавать иностранцам «новогодние визы»

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев предложил создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы у них появилась возможность по упрощенной схеме приезжать в Россию на новогодние праздники. Об этом сообщает RT.

Представитель Госдумы направил соответствующее письмо в адрес министра экономического развития. Депутат предложил рассмотреть возможность введения специальной визы совместно с МИД.

По мнению Зубарева, в качестве альтернативы можно выдавать экспресс-визы на семь дней. При этом он пояснил, что специальные международные визы помогут укрепить интерес к России, а также подстегнуть туристический поток.