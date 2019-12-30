Глава МВД Казахстана: рассматриваются три версии авиакрушения под Алма-Атой

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Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что по версиям следствия, самолет авиакомпании Bek Air упал рядом с Алматой из-за ошибки экипажа, технической неисправности или работы навигационных служб. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в данный момент следствие продолжает расследование авиакатастрофы.

Министр уточнил, что сейчас осуществляется осмотр места происшествия, а также демонтаж лайнера.

«Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр», — добавил Тургумбаев.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был обнаружен на земле рядом с жилыми домами после того, как пропал с радаров. Всего на борту было 98 человек. Жертвами авиакатастрофы стали 12 человек. Кроме того, 49 находившихся в лайнере человек пострадали.

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