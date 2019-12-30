WSJ: А320 EgyptAir в 2016 году упал в море из-за утечки кислорода

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Самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, рухнул в море из-за утечки легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на конфиденциальные документы французского судебного расследования.

Как известно, авиакатастрофа произошла 19 мая 2016 года. Ее жертвами стали 66 человек.

По данным издания, до трагедии системы воздушного судна неоднократно оповещали о неисправностях. Однако пилоты лайнера и технический центр в Каире проигнорировали это.

Отмечается, что источник в министерстве гражданской авиации Египта уже опроверг данную информацию.