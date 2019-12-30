Упавшая во Владивостоке цирковая гимнастка находится в тяжелом состоянии
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Артистка цирка во Владивостоке, которая сорвалась с высоты во время представления, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городской клинической больницы №2.
Отмечается, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.
«Состояние тяжелое», — сказали в медучреждении.
Ранее сообщалось, что гимнастка получила травмы при падении во время шоу, после чего ее доставили в больницу во Владивостоке.
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