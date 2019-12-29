Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто

В Канаде в Торонто неизвестный открыл стрельбу в многоквартирном доме. Об этом сообщает телеканал CTV.

Уточняется, что инцидент произошел на востоке города.

В результате стрельбы погиб один человек, его личность не уточняется.

По предварительным данным, других пострадавших пока нет. Правоохранители проводят поиски злоумышленника.

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