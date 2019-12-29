Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто
close
В Канаде в Торонто неизвестный открыл стрельбу в многоквартирном доме. Об этом сообщает телеканал CTV.
Уточняется, что инцидент произошел на востоке города.
В результате стрельбы погиб один человек, его личность не уточняется.
По предварительным данным, других пострадавших пока нет. Правоохранители проводят поиски злоумышленника.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— При стрельбе в ТЦ в Денвере погиб человек
— Мужчина под Краснодаром расстрелял соседей из-за громкой музыки
— Три человека пострадали в результате стрельбы во французском Безансоне