В Госдуме пригласили создателей «Миротворца» на лечение в Крым

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет призвал создателей украинского сайта «Миротворец» подлечить психику на полуострове, сообщает РИА Новости.

Шеремет назвал внесение пассажиров первого поезда в Крым в базу «Миротворца» нарушением прав человека. Он пригласил создателей сайта и всех, кто имеет к нему отношение, пройти психоневрологическое лечение в новом диспансере в Белогорском районе полуострова.

«Сайт, занимающийся вопиющим попранием прав человека, должен быть признан террористическим, а против киевских властей, потакающим ему, - введены санкции», — заявил Шеремет.

Ранее украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных пассажиров первого поезда, проехавшего по мосту через Керченский пролив в Крым.

Сайт «Миротворец» известен публикациями, в которых публикует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик и других людей, называя их изменниками родины.

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