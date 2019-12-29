Экс-бойцов «Беркута» вывезли из киевского СИЗО

Бывших спецназовцев «Беркут», которые хотят участвовать в обмене пленными в Донбассе, вывезли из СИЗО в Киеве, несмотря на акцию протеста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на их адвоката Игоря Варфоломеева.

Время, когда экс-сотрудников спецподразделения вывезли из СИЗО неизвестно.

У адвоката также нет информации о том, отвезли их на место обмена в Донбассе или нет.

Ранее сообщалось, что киевские активисты заблокировали все выезды из Лукьяновского СИЗО, где содержались экс-бойцы, которых суд 28 декабря освободил под личное поручительство.

Бывшие спецназовцы Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тамптура обвиняются в стрельбе во время «майдана» в 2014 году.

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