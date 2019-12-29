В России выявлен рост заболеваемости детей

Общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19% с 2000 по 2018 год. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения.

Согласно результатам исследования, общая зарегистрированная заболеваемость среди детей от 0 до 14 лет увеличилась с 1853,3 до 2204,9 случая на 1 тысячу детей такого возраста.

При этом в 2,7 раза стало больше случаев ожирения. В два раза выросло количество случаев свертываемости крови и инсулинозависимого сахарного диабета. В полтора раза увеличилась частота церебрального паралича и аллергического ринита.

На 28% стала чаще встречаться пневмония, на 25% почечная недостаточность, на 17,6% хронические болезни миндалин и аденоидов, на 17,4% астма.

Также специалисты назвали заболевания, которыми дети стали болеть гораздо меньше. Так, на 66,7% сократились хронические ревматические болезни сердца, на 60,9% бронхит и эмфизема, на 57,1% язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, на 50% болезни периферической нервной системы, на 37% гастрит и дуоденит.