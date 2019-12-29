Число массовых убийств в 2019 году в США достигло рекордных показателей

В США число массовых убийств достигло рекордных показателей в 2019 году. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собранные статистические данные.

Согласно статистике, в Соединенных штатах в 2019 году было зарегистрировано 41 массовое убийство, в котором погибали по меньшей мере четыре человека. При этом 33 происшествия были связаны со стрельбой.

Всего в результате нападений погибли 211 человек.

Отмечается, что статистика ведется на протяжении 15 лет. До этого года рекорд по данному показателю был зафиксирован в 2006 году, когда число нападений достигло 38. Однако больше всего людей в результате массовых нападений погибли в 2017 году. Тогда из-за стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе умерли 58 человек.