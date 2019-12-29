На Фиджи погиб студент в результате циклона

Один человек погиб в результате тропического циклона «Сараи», который прошел на Фиджи в субботу, 29 декабря. Об этом сообщает Национальное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций страны в Facebook.

Согласно предварительным данным, жертвой циклона стал 18-летний студент. Он утонул, когда плавал у острова Кандаву.

«Предполагается, что человека унесло сильными потоками воды, когда он плавал со своими друзьями», — говорится в сообщении.

Кроме того, пропавшим без вести считается еще один человек.

Из-за циклона было эвакуировано 2,5 тысяч жителей.