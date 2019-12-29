В Ростове-на Дону корпоратив закончился массовой дракой
close
В Ростове-на-Дону новогодний корпоратив закончился массовой дракой. Об этом сообщает «Панорама».
Согласно информации издания, в ночь с 27 на 28 декабря не менее десяти человек подрались около ресторана на проспекте Королева, 30.
Отмечается, что на место инцидента приехали сотрудники полиции, которые вызвали для подкрепления Росгвардию.
В главном управлении МВД региона подтвердили поступление вызова. Также там добавили, что участники конфликта устанавливаются.