В Ростове-на Дону корпоратив закончился массовой дракой

В Ростове-на-Дону новогодний корпоратив закончился массовой дракой. Об этом сообщает «Панорама».

Согласно информации издания, в ночь с 27 на 28 декабря не менее десяти человек подрались около ресторана на проспекте Королева, 30.

Отмечается, что на место инцидента приехали сотрудники полиции, которые вызвали для подкрепления Росгвардию.

В главном управлении МВД региона подтвердили поступление вызова. Также там добавили, что участники конфликта устанавливаются.