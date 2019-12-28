В США пять человек погибли при крушении самолета

Небольшой самолет рухнул в городе Лафайетте, американском штате Луизиана, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает телеканал KLFY, ссылаясь на пожарные службы.

По имеющейся информации, воздушное судно было предназначено для восьми пассажиров.

Отмечается, что один из присутствующих на борту после авиакатастрофы выжил.

Также стало известно, что из-за крушения самолета пострадали три человека. Во время катастрофы они находились на земле. Пострадавших уже доставили в больницу.

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