Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета вылетели в Симферополь
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Пассажиры самолета, совершившего аварийную посадку в Екатеринбурге, вылетели в пункт назначения резервным бортом, сообщает РИА Новости.
Более 100 пассажиров самолета, выполнявшего рейс из Екатеринбурга в Симферополь, продолжили путешествие. Резервный борт вылетел из аэропорта «Кольцово» в 20.10 по местному времени (18.10 мск)
Ранее сообщалось, что лайнер Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Симферополь, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».
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