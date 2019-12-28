Пассажиры вынужденно севшего в Екатеринбурге самолета вылетели в Симферополь

Пассажиры самолета, совершившего аварийную посадку в Екатеринбурге, вылетели в пункт назначения резервным бортом, сообщает РИА Новости.

Более 100 пассажиров самолета, выполнявшего рейс из Екатеринбурга в Симферополь, продолжили путешествие. Резервный борт вылетел из аэропорта «Кольцово» в 20.10 по местному времени (18.10 мск)

Ранее сообщалось, что лайнер Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Симферополь, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».

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