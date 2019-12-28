Путин одобрил закон о закупке незарегистрированных лекарств
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Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости лекарственных препаратов, сообщает РИА «Новости».
Федеральный закон устанавливает полномочия правительства России закупать не зарегистрированные в стране лекарства по решению врачебной комиссии.
Также закон гарантирует право кабинета министров устанавливать правила взаимозаменяемости лекарственных средств.
Закон вступает в силу с 1 марта 2020 года.
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