Путин одобрил закон о закупке незарегистрированных лекарств

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Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в... Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в...
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Центре международной торговли в...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости лекарственных препаратов, сообщает РИА «Новости».

Федеральный закон устанавливает полномочия правительства России закупать не зарегистрированные в стране лекарства по решению врачебной комиссии.

Также закон гарантирует право кабинета министров устанавливать правила взаимозаменяемости лекарственных средств.

Закон вступает в силу с 1 марта 2020 года.

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