В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера
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На станции «Шаболовская«московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Как отмечается, инцидент произошел в 22.45 в пятницу, 27 декабря. Прибывший на место происшествия полицейские обнаружили мужчину 1946 года рождения с колото-резаным ранением.
Пострадавшего госпитализировали.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Начата проверка.
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