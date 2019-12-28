Женщина с тремя детьми погибли при пожаре в деревянном доме под Пермью

В пожаре в деревянном четырехквартирном срубе в деревне Сидорята под Пермью погибли четыре человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

В пресс-службе уточнили, что пожар произошел в одной из квартир четырехквартирного деревянного сруба.

Там отметили, что с огнем удалось быстро справиться, но при разборе сгоревших конструкций обнаружены тела троих детей и их матери.

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