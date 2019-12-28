Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли более 90 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на парламент страны.
Уточняется, что среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и четыре иностранца.
Местная радиостанция Dalsan передает, что по словам мэра города Омара Филиша, среди погибших есть учащиеся местного университета.
Источник в службах безопасности страны проинформировал, что в результате взрыва также погибли четыре инженера из Турции, которые предположительно могли быть главной целью взрыва.
В парламенте отметили, что пока ни одна действующая в регионе группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
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