Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали

В результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли более 90 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на парламент страны.

Уточняется, что среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и четыре иностранца.

Местная радиостанция Dalsan передает, что по словам мэра города Омара Филиша, среди погибших есть учащиеся местного университета.

Источник в службах безопасности страны проинформировал, что в результате взрыва также погибли четыре инженера из Турции, которые предположительно могли быть главной целью взрыва.

В парламенте отметили, что пока ни одна действующая в регионе группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В результате теракта в Сомали погибли 29 человек

— Боевики атаковали правительство столицы Сомали, есть жертвы

— Жертвами теракта в Сомали стали не менее 50 человек