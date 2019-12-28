Главный нарколог Минздрава дал рекомендации по употреблению алкоголя на Новый год

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, какое количество алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Бокал-два сухого белого вина можно выпить. Лучше дорогого, от 1000 рублей», — пояснил Брюн.

По словам эксперта, предпочтение стоит отдать чилийским, аргентинским, а также итальянским, французским и немецким винам.

При этом он отметил, что один-два бокала вина лучше всего употреблять в дополнении активным движениям, так алкоголь не сильно действует организм. А также не стоить повышать градус спиртного.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Роспотребнадзоре рассказали, как отметить Новый год без вреда для здоровья

— В Минздраве дали советы по употреблению алкоголя на Новый год

— Малышева поделилась, как не потолстеть после новогодних праздников