У западного побережья Камчатки зафиксировали два землетрясения

У западного побережья Камчатки, в Охотском море, произошли два землетрясения в субботу, 28 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как отмечается, первый толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован в 14.34 по камчатскому времени (05.34 мск) в 90 км к северу от города Палана (север Камчатки- ИФ) и в 673 км к северу от Петропавловска-Камчатского с глубиной очага 11 км.

Второе землетрясение магнитудой 4,5 произошло на глубине 14 км в том же районе.

По данным РАН, информации об ощутимости толчках в населенных пунктах не поступало.

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