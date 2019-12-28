Мужчина под Краснодаром расстрелял соседей из-за громкой музыки

В Краснодарском крае житель Анапы расстрелял соседей из-за того, что они громко слушали музыку. об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Грушевой селе Супсех. 54-летний местный житель сделал замечание нарушителям спокойствие и начал бросать камни на участок соседнего дома.

После этого 60-летний местный житель и его 30-летний сын вышли на улицу. Злоумышленник, который был вооружен охотничьим ружьем, открыл стрельбу по соседям, в результате чего они скончались на месте.

Уточняется, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент завершено расследование по его делу.

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