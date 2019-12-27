Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times включила российского лидера Владимира Путина в список из 50 человек, «определивших облик десятилетия».

Журналисты издания внесли в список «50 людей десятилетия» 19 видных политических фигур, 22 бизнесмена и девять человек, представляющих культуру, науку, шоу-бизнес и спорт.

Так, среди политиков значатся президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, бывший американский лидер Барак Обама и нынешний Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, а также председатель Китая Си Цзиньпин.

В список также попал бывший сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден, экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, глава Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос, сооснователь и руководитель компании Netflix Рид Хастингс и один из основателей Uber Трэвис Каланик.

Кроме того, в «50 людей десятилетия» включена актриса Роуз Макгоун, которая обвинила в изнасиловании продюсера Харви Вайнштейна и тем самым положила начало движению против насилия MeToo.