Самарский таксист принял роды у пассажирки, пока стоял в пробке

В Самаре водитель такси принял роды у пассажирки. Об этом сообщает 63.ru.

Уточняется, что беременная женщина ехала с мужем в больницу, когда такси попало в большую пробку. В это время у женщины начались роды.

По данным издания, пара запаниковала, однако водитель сообщил пассажирам, что может помочь в сложившейся ситуации, так как он долгое время встречался с девушкой-акушеркой.

Роды продолжались всего полчаса. В результате родился мальчик весом 3 килограмма 350 граммов.

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