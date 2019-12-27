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Младшая сестра Мария Хачатурян попросила суд разрешить ей встретить Новый год вместе с сестрами. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.

«Пока ответа на ходатайство нет. Если просьбу не удовлетворят, то девушки будут встречать праздник порознь», – сказал юрист.

«Предновогоднее настроение – это конечно не про них. Сейчас девушки чувствуют неопределенность и хотят поскорее узнать, как решится их судьба», – добавил Пакулин.

Адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы старшей сестры Ангелины, отметил, что девушки смогут передать друг другу подарки, но не обменяться письмами, поскольку это считается общением, которое им запретил суд.

Если суд не разрешит сестрам отметить праздник вместе, то младшая сестра встретит его с мамой, с которой она проживает, а две старшие девушки смогут отпраздновать Новый год с друзьями.

«У Ангелины есть друзья, с которыми она может общаться, поскольку они не проходят по делу как свидетели. Вполне вероятно, что она отметит праздник с ними, если суд не удовлетворит ходатайство младшей сестры», – отметил Липцер.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018— им было 19, 18 и 17 лет.

28 июля 2018 года девушки были задержаны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

По решению суда девушкам нельзя без разрешения уполномоченного лица общаться с кем-либо, кроме адвокатов и следователя, в том числе друг с другом, а также давать комментарии СМИ по существу уголовного дела.

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