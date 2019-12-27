МВД подготовило законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков в сети

Министерство внутренних дел России разработало законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в Интернете, передает РИА «Новости».

МВД предлагает ввести в качестве наказания за пропаганду запрещенных веществ в сети штраф в размере 50 тысяч или лишение свободы до двух лет.

Согласно документу, в Уголовном кодексе РФ должна появиться соответствующая статья.

Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина.

Она отметила, что санкции не коснутся информации о наркотиках и наркосодержащих растениях, необходимых для медицинских целей, для осуществления профессиональной деятельности врачей и фармацевтов, а также при представлении такой информации людям, которым нужны данные вещества по медицинским показаниям.

Другие нарушения предлагается отдельно прописать в КоАП и предусмотреть за них повышенную административную ответственность, в том числе для юридических лиц.