В Крыму назвали абсурдом штрафы Украины за полеты на полуостров

Заместитель спикера Госсовета Крыма Владимир Бобков назвал штрафные санкции Украины к российским авиакомпаниям, осуществляющим полет на полуостров, абсурдом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бобкова, когда Крым был в составе Украине, для большинства жителей полуострова перелет на самолете был элементом роскоши.

«Поэтому, мне кажется, на Украине говорит зависть – они смотрят, какие инфраструктурные прорывы происходят здесь, зависть толкает на абсурдные действия, — пояснил спикер.

Он отметил, что подобные действия Киева не позволяют выстраивать диалог. Также Бобков заявил, что угроза штрафами со стороны Украины точно не прервет авиасообщение с полуостровом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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