Найдены бортовые самописцы упавшего в Казахстане самолета

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Вице-премьер Казахстана Роман Скляр заявил, что бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета местной авиакомпании «Бек эйр» найдены на месте падения лайнера вблизи Алма-Аты. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что они изымаются для расследования.

Вице-премьер также добавил, что командир воздушного судна погиб при крушении самолета, а второй пилот в данный момент находится в больнице с тяжелыми травмами.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. В настоящее время Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.

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