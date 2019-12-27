Зампремьера Казахстана назвал две предварительные версии крушения самолета

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что причиной крушения самолета могли стать ошибка пилотов и неисправность. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, есть две предварительные версии.

«Дважды самолет коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо технические причины», — сказал Скляр.

До этого сообщалось, что упавший в Казахстане самолет перед взлетом дважды зацепил взлетную полосу.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным погибли 12 человек. В настоящее время Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.

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