В Шереметьево самолет с пассажирами выкатился на грунт

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet выкатился утром в пятницу за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщат ТАСС.

Отмечается, что самолет готовился выполнить рейс Москва – Самара. В этот момент на борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа, из них никто не пострадал.

«Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Инцидент не повлиял на работу аэропорта. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.