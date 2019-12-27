В Москве перекроют ряд улиц на Рождество

В Москве перекроют несколько улиц 6 и 7 января в связи с проведением праздничных служб на Рождество. Об этом сообщается на сайте столичного Центра организации дорожного движения.

Как отмечается, 6 января с 18.00 до 20.00 будут перекрыты Соймоновский проезд и улица Волхонка от Бульварного кольца до улицы Ленивка, сохранится движение городского транспорта.

С 20.00 до 04.00 7 января эти участки перекроют полностью для всех видов транспорта.

Также с 06.00 6 января до 21.00 7 января будет полностью перекрыт Елоховский проезд.