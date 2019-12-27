В Роспотребнадзоре рассказали, как отметить Новый год без вреда для здоровья

В Роспотребнадзоре дали советы, как встретить Новый год без вреда для здоровья. Об этом сообщает РИА «Новости».

Праздничный ужин специалисты посоветовали начинать с свежих овощей, зелени, нежирных белковых блюд. Такая пища насытит и поддержит хорошее самочувствие в течение праздника. Кроме того, рекомендуется меньше есть продукты с высоким содержанием жира и соли – это колбаса, икра, соленая рыба и сыр.

Что касается напитков, то лучше всего пить воду, соки и морсы, чтобы не допустить обезвоживания.

«По возможности, пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве добавили, что в праздник лучше включить подвижные игры, запланировать конкурсы и розыгрыши.

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