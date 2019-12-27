Число жертв при падении самолета в Алма-Аты выросло до 15
Число жертв в результате авиакатастрофы пассажирского самолета под Алма-Атой выросло до 15 человек, один пассажир скончался в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал предварительный список из 60 выживших пассажиров, которым была оказана медицинская помощь.
Всего на борту лайнера находилось 100 человек.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 35 пострадавших.
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