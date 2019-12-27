В Госдуме попросили внести новогодние традиции России в наследие ЮНЕСКО

Госдума написала гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле письмо, в котором попросила включить российские атрибуты Нового года в список нематериального культурного наследия мира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В числе традиций указывается российское застолье, в частности салат «Оливье», селедка под шубой, мимоза и холодец. Кроме того, в число наследия предлагается внести и массовые детские утренники, «елки», хороводы, а также просмотр фильма «Ирония судьбы».

По мнению автора предложения - депутата Госдумы Виктора Зубарева, в России Новый год празднуется с 1700 года. Таинство и волшебство новогодней ночи стали фундаментальной скрепой и памятью нации.

«Новый год для нашей многонациональной страны — это… особое время для выражения нашей культурной и исторической памяти», — заключил депутат.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Во Франции грабители пробили на автомобиле церковь из списка ЮНЕСКО

— Россия вошла в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО