В Москве наградили задержавшего вооруженную женщину в метро курсанта

​​В Москве наградили курсанта и рядового полиции Евгения Волкова, который задержал в метро женщину с ножом. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Уточняется, что торжественная церемония прошла в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя, где учится молодой человек.

Ранее сообщалось, что на московской станции метро «Новокузнецкая» пассажирка нанесла удар ножом женщине, после чего попыталась убежать. Свидетелем инцидента стал Волков. Заметив, что злоумышленница пытается скрыться, курсант побежал за ней и задержал.

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