Мужчина украл у бывшей девушки люстру и новогоднюю елку в Йошкар-Оле
В Йошкар-Оле местный житель ограбил квартиру своей бывшей девушки, забрав с собой новогоднюю елку. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
Отмечается, что мужчина также вынес из квартиры два мобильных телефона, люстру и новогодние игрушки.
В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что бывший сожитель воспользовался ключами, которые остались у него после расставания, в момент, когда девушки не было дома.
Вещи были украдены для личного пользования. Как уточняется, местный житель уже повесил люстру в своей квартире. По данному инциденту возбуждено дело по статье «Кража».
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