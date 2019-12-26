Разведение улиток внесут в список сельхоздеятельности России

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что разведение виноградных улиток в России включат в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, передает «Интерфакс».

Такие изменения позволят данному виду деятельности получать меры государственной поддержки, в частности гранты.

Патрушев также высказался за расширение взаимодействия с бизнесом, который может подсказать, какие меры поддержки станут для него наиболее актуальными.

«За улиток спасибо», — ответил глава государства Владимир Путин Патрушеву после доклада.

Уточняется, что о необходимости включить разведение улиток в виды сельхоздеятельности президента попросил один из участников встречи в Адыгее в понедельник, 23 декабря. После чего Путин поручил Минсельхозу рассмотреть такую возможность.

В Испании, Франции и Италии виноградную улитку используют в приготовлении блюд. В мясе данного моллюска содержатся такие витамины как B6 и B12.

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