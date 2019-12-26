В отношении Рауля Арашукова завели еще три уголовных дела

Еще три уголовных дела возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Об этом информирует ТАСС.

Накануне в Басманном суде рассматривался вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под стражей.

В ходе процесса адвокат Арашукова Владимир Постанюк заявил, что еще как минимум о трех уголовных делах, возбужденных по ст. 160 УК РФ («Растрата») в отношении его подопечного, он узнает прямо на заседании. По его мнению, суд не уведомил их должным образом.

Адвокат также добавил, что оружие, изъятое ранее в ходе обысков у Арашуковых, до сих пор не вернули с экспертизы. Исследование ведется уже несколько месяцев при том, что это оружие не является тем, что фигурировало в эпизоде с двумя убийствами, вменяемыми Рауфу Арашукову.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову

— По делу Арашуковых задержали двух силовиков