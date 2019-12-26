В отношении Рауля Арашукова завели еще три уголовных дела

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Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и... Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и...
Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и...
Антон Денисов/РИА «Новости»

Еще три уголовных дела возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Об этом информирует ТАСС.

Накануне в Басманном суде рассматривался вопрос о продлении срока содержания обвиняемого под стражей.

В ходе процесса адвокат Арашукова Владимир Постанюк заявил, что еще как минимум о трех уголовных делах, возбужденных по ст. 160 УК РФ («Растрата») в отношении его подопечного, он узнает прямо на заседании. По его мнению, суд не уведомил их должным образом.

Адвокат также добавил, что оружие, изъятое ранее в ходе обысков у Арашуковых, до сих пор не вернули с экспертизы. Исследование ведется уже несколько месяцев при том, что это оружие не является тем, что фигурировало в эпизоде с двумя убийствами, вменяемыми Рауфу Арашукову.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.

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