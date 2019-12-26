Адвокат пропавшей журналистки «Новой газеты» рассказал об уголовном деле

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Адвокат корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) Петр Заикин рассказал «Газете.Ru» о деле, в рамках которого, предположительно, задержана журналистка.

Ранее сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой. Как сообщило издание, после обысков журналистку увезли в неизвестном направлении.

«Уголовное дело, в рамках которого задержали Юлию, расследуется в Краснодарском крае. Однако главный вопрос состоит в том, было ли вообще основание задерживать ее — сейчас относительно ее правового статуса никакой информации достоверной нет. Она вообще может быть свидетелем, тогда действия по ограничению свободы нужно оценить еще и с точки зрения уголовного кодекса РФ», — заявил Заикин.

Он также объяснил, что сама Полухина не является фигурантом дела, о котором он упомянул, однако знакома с теми, против кого оно возбуждено.

«Часть информации по этому делу нам известна, как минимум по одному из эпизодов расследования противоправной деятельности. Однако деятельность эта никакого отношения к Юлии не имеет. Там совершенно другие фигуранты, которых она знает в связи со своей журналистской деятельностью. Но это не позволяет говорить о том, что она могла быть каким-либо образом причастной к этой деятельности, упаси боже», — уточнил он.

По его словам, журналистку могли сразу увезти в Краснодар. Тем не менее сейчас ее поиски ведутся в Москве.

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