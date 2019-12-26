В московском метро пассажирка напала с ножом на женщину

На станции «Новокузнецкая» в московском метрополитене пассажирка нанесла удар ножом женщине, после совершенного она попыталась убежать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирина Волк.

Отмечается, свидетелем инцидента стал курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рядовой полиции Евгений Волков.

Заметив, что злоумышленница пытается скрыться, курсант побежал за ней и задержал.

По словам Волк, пострадавшая обратилась к медспециалисту.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В настоящее время мотивы преступления устанавливаются.

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